СК Кубани: двое знакомых помогли скрыться подозреваемому в убийстве ветерана СВО

Подозреваемый в убийстве участника СВО на Кубани после задержания доставлен к следователю СКР по краю.

Дело об убийстве в Армавире ранее было передано в первый отдел по расследованию особо важных дел краевого следственного управления.

Преступление произошло в ночь на 14 июля около одного из кафе на улице Ленина. В ходе конфликта мужчина нанес участнику СВО не менее одного удара ножом в живот и сбежал. Пострадавший от полученного ранения скончался в больнице.

Подозреваемого объявили в розыск, после чего в Армавире и за пределами Краснодарского края провели широкомасштабные обыски по местам жительства более 20 его родственников и друзей, а также других участников конфликта.

Кроме подозреваемого, следователь задержал еще двоих его знакомых, которые помогли ему скрыться после преступления.

Расследование уголовного дела об убийстве участника спецоперации продолжается, следователи собирают доказательства, устанавливаются все обстоятельства, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», подозреваемого задержали на Ставрополье. Задержанный признался в нанесении ударов ножом мужчине. Он рассказал, что с убитым знаком не был, а нож после преступления выбросил в Армавире перед тем, как скрыться.