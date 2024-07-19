На Ставрополье задержали подозреваемого в убийстве ветерана СВО в Армавире

Преступление произошло в ночь на 14 июля около одного из развлекательных заведений на улице Ленина.

Кадры задержания Альберта Пилосяна, подозреваемого в убийстве участника специальной военной операции, опубликовала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram. На видео задержанный признался в нанесении ударов ножом мужчине.

«Мои краснодарские и ставропольские коллеги обнаружили его в городе Ставрополе, где он пытался скрыться от следствия. В ближайшее время Пилосян будет доставлен в следственные органы», — сообщила Ирина Волк.

Пилосян также рассказал, что с убитым знаком не был, а нож после преступления выбросил в Армавире перед тем, как скрыться.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», по данным следствия, местный житель в ходе конфликта ударил участника СВО ножом в живот, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали, но он скончался от нанесенного ранения через короткое время, несмотря на оказанную помощь. Нападавшего объявили в розыск.