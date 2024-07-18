Мужчина зарезал ветерана СВО возле кафе в Армавире

Преступление произошло в ночь на 14 июля около одного из развлекательных заведений на улице Ленина.

По данным следствия, местный житель в ходе конфликта ударил участника специальной военной операции ножом в живот, после чего скрылся с места происшествия.

Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался от нанесенного ранения через короткое время, несмотря на оказанную помощь.

В отношении нападавшего сперва возбудили уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью, которое затем переквалифицировали в ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сейчас следователи проводят необходимые мероприятия, чтобы установить все обстоятельства преступления. Ход расследования уголовного дела взяли под особый контроль, сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Зарезавшего ветерана СВО мужчину объявили в розыск. Его зовут Альберт Пилосян, ему 29 лет. Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении просят сообщить по телефонам: +79181832448 и +79184448855, сообщает пресс-служба ОМВД Армавира.

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