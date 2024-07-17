Мужчина зарезал брата кухонным ножом из-за жилплощади в Горячем Ключе
Убийство произошло днем 15 июля в доме на улице Карбышева.
По данным следствия, двое братьев вместе выпивали и начали ссориться из-за жилплощади. В ходе конфликта один из братьев ударил брата в грудь кухонным ножом, после чего пошел к соседке и попросил ее вызвать скорую помощь и полицию.
Пострадавшего госпитализировали, однако он скончался спустя непродолжительное время, несмотря на оказанную помощь.
В отношении нападавшего возбудили уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека.
Мужчину заключили под стражу. В ходе допроса он дал признательные показания.
По уголовному делу собирают доказательства, назначены судебно-медицинские экспертизы, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
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