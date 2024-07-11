Забившего сестру табуретом в пьяной ссоре мужчину будут судить на Кубани

Преступление произошло 5 декабря 2023 года в одном из частных домов на улице Школьной в станице Новоплатнировской в Ленинградском районе. В июле этого года уголовное дело об убийстве передали в суд.

По версии следствия, мужчина пришел в гости к своей двоюродной сестре в ее дом. Родственники вместе выпивали и во время застолья поссорились из-за взаимных оскорблений. Мужчина взял деревянный табурет и не менее 20 раз ударил им женщину по голове и в грудь. От полученных травм пострадавшая погибла на месте происшествия.

Возбудили уголовное дело об убийстве. Обвиняемый признал вину в полном объеме, он ждет суда под стражей. Расследование завершили, материалы дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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