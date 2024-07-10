На Кубани муж несколько часов убивал жену, пока за стеной плакал 5-месячный сын

Убийство произошло в начале июля в одном из домов Лабинска в Краснодарском крае.

По словам соседей, в многоквартирном доме жила женщина с пятимесячным ребенком. Около 10:00 соседи услышали плач ребенка, а на лестничной площадке увидели следы крови, которые тянулись в квартиру, откуда доносился плач малыша. По словам соседей, мужчина часто выпивал и утраивал скандалы. Пара поженилась в 2021 году, а в 2024 у них родился сын. После очередного скандала жена решила уйти с ребенком.

Прибывшие правоохранители взломали дверь в квартиру. В помещении нашли тело женщины. Ее бывший муж тоже был в квартире, он предпринят попытку суицида. С ножевыми ранениями его госпитализировали. Пострадавшего прооперировали, но позже он скончался в больнице.

«Криминалисты работали пять часов. На месте нашли два ножа. А у девушки были видны удары на шее и груди. Диана пыталась убежать, вышла на лестничную площадку, но Владимир затащил ее обратно в квартиру», — рассказали соседи.

Пятимесячного мальчика отвезли в больницу. Его мать похоронили 5 июля в Лабинске. Тело мужчины родственники забрали в Крым и там похоронили.

На прощание с Дианой собирали знакомые и друзья — мама растила ее одна. А сейчас возьмет на себя и воспитание внука. Сейчас органы опеки проверяет условия жизни бабушки и то, сможет ли она обеспечить малыша всем необходимым, пишет «КП-Кубань».

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