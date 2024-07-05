«Женщины громко кричали»: соседи рассказали о двойном убийстве в Краснодаре

Резонансное убийство произошло вечером 3 июля в многоквартирном доме на улице Снесарева в микрорайоне Гидростроителей.

По версии следствия, в тот вечер женщина пришла в гости в квартиру и убила двух коллег, а также напала на свою начальницу.

Соседи по подъезду рассказали журналистам о том вечере, когда в их подъезде произошло двойное убийство.

«Женщины в квартире громко кричали. Но долгое время никто из жителей на помощь не приходил», — рассказала одна из соседок.

По ее словам, через некоторое время квартире, где произошло преступление, поднялся сосед с нижнего этажа, который, вероятно, и вызвал на место правоохранительные органы, пишет «Аргументы и Факты — Юг».

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