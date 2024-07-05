Жительница Краснодара убила двух коллег и напала на начальницу

Преступление произошло вечером 3 июля в одной из многоэтажек в микрорайоне Гидростроителей.

По данным следствия, женщина с двумя коллегами находилась в квартире одной из них на улице Снесарева. Через время в квартиру пришла их руководитель. Она зашла в комнату и обнаружила тело одной из подчиненных. В этот момент злоумышленница напала на начальницу, начала угрожать ей и не выпускала из квартиры.

Пострадавшая долго не выходила на связь с родственниками. Ее сын знал, куда направилась его мать, и сам приехал к дому. Он услышал, как мать зовет из квартиры на помощь и вызвал полицию. Прибывшие правоохранители обнаружили в квартире тела двоих женщин с признаками насильственной смерти. Начальницу удалось спасти, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о двойном убийстве и похищении человека. Подозреваемую задержали и предъявили обвинение. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ей меры пресечения. Для установления точной причины смерти двоих женщин назначили экспертизы. С учетом характера и обстоятельств совершенного преступления в отношении обвиняемой будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза. Расследование продолжается.

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