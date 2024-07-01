Убившего двух бизнесменов 25 лет назад киллера посадили на 11,5 лет в Краснодаре

Несколько заказных убийств произошли в августе 1999 года и в июне 2000 года в Краснодарском крае. Спустя 25 лет Краснодарский краевой суд вынес приговор в отношении исполнителя заказных убийств.

По данным следствия, в 1999 году злоумышленник вступил в организованную группу. Он должен был убить двоих бизнесменов в Абинском районе и Геленджике для раздела их бизнеса. Один из бизнесменов отвечал за финансово-хозяйственную деятельность ООО АССМП «Газовик» в Абинске, а второй — негласно руководил санаторием-профилакторием «Факел» в Геленджике. За убийство организатор пообещал киллеру деньги и должность в санатории, которым руководил один из бизнесменов.

Киллер получил инструкции от организаторов, оделся в камуфляжную форму, вооружился обрезом и 20 августа 1999 года пришел в кафе-бар «Юг» в Абинском районе, где отдыхал бизнесмен. По одному разу он выстрелил в бизнесмена и в его охранника, сидевшего рядом с ним, а затем скрылся. Оба мужчины от огнестрельных ранений погибли.

После этого 24 июня 2000 года в бильярдном зале санатория-профилактория «Факел» в Геленджике злоумышленник не менее 45 раз выстрелил из автомата в бизнесмена и его супругу. Они скончались на месте.

За убийства исполнитель получил 1,7 тыс. долларов, а также обещанную организатором должность в санатории. Длительное время причастные к преступлениям лица не были известны следствию. Свидетели сообщили следователям детали, которые помогли выйти на след преступников, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд признал подсудимого виновным и назначил ему 11,5 лет лишения свободы в колонии строго режима. В качестве компенсации морального вреда в пользу пострадавшей с осужденного взыскали 1,5 млн рублей. Приговор в законную силу не вступил, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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