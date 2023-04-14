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СК возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы в Адыгее

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vozbudil-ugolovnoe-delo-po-faktu-smerti-shkolnitsy-v-adygee
СК возбудил уголовное дело по факту смерти школьницы в Адыгее
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Девочка подвернула ногу на уроке физкультуры 22 марта в школе аула Хатукай Красногвардейского района республики, а через несколько дней умерла в больнице.

Гиагинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Адыгее возбудил уголовное дело по факту смерти 10-летней жительницы аула Хатукай. Для установления точной причины смерти несовершеннолетней проводят судебно-медицинскую экспертизу, устанавливаются все обстоятельства событий, сообщает пресс-служба СУ СК России по Адыгее.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», девочка подвернула ногу на уроке физкультуры во время игры в баскетбол. Родители отвезли девочку в Красногвардейскую районную больницу, где дежурный врач поставил диагноз «растяжение» и отправил домой.

Через день у девочки посинели ногти и губы, поднялась температура, а на руках выступили синяки. Родители вызвали скорую помощь, ребенка доставили Красногвардейскую больницу, а через полтора часа родителям сообщили о смерти ребенка. Вскрытие показало, что причиной смерти стали стрептококковая пневмония и острый сепсис.

После смерти девочки СК проверит школу и больницы в Адыгее и Усть-Лабинском районе. Следователи дадут оценку работе школы по организации безопасного учебного процесса, а также качеству оказания медпомощи ребенку в больницах. Материалы проверки по факту смерти школьницы направят в центральный аппарат СК.

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