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Материалы проверки по факту смерти школьницы в Адыгее направят в центральный аппарат СК

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/bastrykin-postavil-na-kontrol-proverku-po-faktu-smerti-shkolnitsy-v-adygee
Материалы проверки по факту смерти школьницы в Адыгее направят в центральный аппарат СК
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Такое распоряжение дал глава ведомства Александр Бастрыкин.

Ученица четвертого класса 22 марта подвернула ногу на уроке физкультуры во время игры в баскетбол в школе в аула Хатукай Красногвардейского района. После этого родители в течение нескольких дней обращались в Красногвардейскую районную больницу и Усть-Лабинскую больницу. Состояние 10-летней девочки ухудшалось, в итоге ее госпитализировали в Красногвардейскую больницу, где школьница через несколько часов умерла.

По факту смерти девочки в Адыгее организовали процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил ее ход на контроль в центральном аппарате ведомства. Он поручил руководителю СУ СК по Республике Адыгея Александру Липало предоставить доклад по результатам проведенной проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», вскрытие показало, что причиной смерти девочки стали стрептококковая пневмония и острый сепсис. При этом родители заявляют, что хронических и инфекционных заболеваний у их дочери не было.

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