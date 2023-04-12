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В Адыгее 10-летняя девочка подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла

Происшествия
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В Адыгее 10-летняя девочка подвернула ногу на уроке физкультуры и умерла
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Ученица 4 класса подвернула ногу на физкультуре 22 марта. Родители отвезли девочку в Красногвардейскую районную больницу, где дежурный врач поставил диагноз «растяжение» и отправил домой.

По словам матери девочки, осмотр он провел прямо в коридоре, порекомендовал теплые компрессы, мази, обезболивающее и покой.

Через день на лодыжке школьницы появились темные пятна. Родители заподозрили перелом и отвезли ребенка в Усть-Лабинскую больницу. Там на ногу наложили лангету, дали обезболивающее, по словам мамы, показанное для людей старше 16 лет, и отправили домой.

К вечеру того же дня у девочки посинели ногти и губы, поднялась температура, а на руках выступили синяки. Родители вызвали скорую помощь, которая доставила ребенка в Красногвардейскую больницу. Состояние девочки быстро ухудшалось, ее поместили в реанимацию. Через полтора часа родителям сообщили о смерти ребенка.

Вскрытие показало, что причиной смерти стали стрептококковая пневмония и острый сепсис. При этом родители заявляют, что хронических и инфекционных заболеваний у их дочери не было.

СУ СК по Республике Адыгея начал проверку. Директор Центра по защите прав граждан в сфере здравоохранения «Право на здоровье» Николай Чернышук заявил, что будет подан иск о компенсации морального вреда в связи с некачественным оказанием медицинской помощи, сообщает портал «Царьград».

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