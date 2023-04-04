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В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sud-ushlo-delo-plasticheskogo-hirurga-kotoryj-izurodoval-model-iz-sochi-i-lishil-ee-vozmozhnosti-morgat
В суд ушло дело пластического хирурга, который изуродовал модель из Сочи и лишил ее возможности моргать
Фото из соцсетей Юлии Тарасевич

В Краснодаре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летнего сотрудника ООО «Медист», которого обвиняют в оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности, и причинении здоровью пациентки тяжкого вреда.

По версии следствия, 3 декабря 2020 года хирург в медцентре на улице Дальней делал 41-летней пациентке блефаропластику верхних и нижних век и подтяжку мягких тканей лица. Также он удалял ей комки Биша. При этом хирург неверно спланировал объем иссекаемых тканей, нарушил хирургическую технику и ведение пациентки после операции.

Из-за ошибок врача у женщины развился двусторонний лагофтальм, когда при смыкании остается щель шириной до 0,7 см. При этом верхнее веко у пациентки опускается частично с обеих сторон, а нижние веки неподвижны. Также у пострадавшей произошла атрофия мягких тканей лица, стало невозможно улыбаться. Произошла заметная асимметрия лица и развились другие серьезные дефекты. Все это привело к развитию психического расстройства — пролонгированной депрессивной реакции с тревожными проявлениями, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Обвиняемый в ходе следствия вину не признал. Следствие собрало достаточно доказательств, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направили в Ленинский районный суд. Мужчине грозит до 6 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», модель Юлия Тарасевич из Сочи лишилась мимики после пластической операции в 2020 году в краснодарской клинике. Из-за неудачного хирургического вмешательства у девушки перестала работать половина мышц лица, а также произошла сильнейшая скелетизация. В правом веке началось сильное заражение. По словам пострадавшей, врачи свою ошибку так и не признали. В конце января модель потребовала взыскать в качестве компенсации морального вреда с двух частных клиник 35 млн рублей.

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