Пострадавшая от хирургов модель из Сочи требует компенсацию с клиник в 35 млн рублей

До неудачной пластической операции, которую сделали в Краснодаре, модель Юлия Тарасевич завоевала титулы «Вице Миссис Россия International 2020» и «Миссис Южный Федеральный округ».

Модель потребовала взыскать в качестве компенсации морального вреда с двух частных клиник 35 млн рублей. Об этом рассказал представитель потерпевшей, юрист Николай Чернышук.

«Юлия в тяжелом моральном состоянии. После операции она принимала антидепрессанты. Сейчас она затворник, который боится выйти на улицу, показать свое лицо. Ее глаза не закрываются, веки просто обрезаны. Всю жизнь ей придется принимать лекарства», — заявил Чернышук.

Дело рассматривают в Ленинском районном суде Краснодара. Следующее заседание по делу состоится 31 января. Ответчиками выступают ООО «Альфа-Бьюти» и ООО «Медист», пишет «Коммерсантъ-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», модель лишилась мимики после пластической операции в феврале 2020 года в краснодарской клинике. После неудачного хирургического вмешательства у девушки перестала работать половина мышц лица, а также произошла сильнейшая скелетизация. В правом веке началось сильное заражение. По словам пострадавшей, врачи свою ошибку так и не признали.