Подвернула ногу и умерла: после смерти школьницы СК проверит школу и больницы в Адыгее и Усть-Лабинском районе
Ученица четвертого класса 22 марта подернула ногу на уроке физкультуры во время игры в баскетбол в школе в аула Хатукай Красногвардейского района.
После этого родители в течение нескольких дней обращались в Красногвардейскую районную больницу и Усть-Лабинскую больницу. Состояние 10-летней девочки ухудшалось, в итоге ее госпитализировали в Красногвардейскую больницу, где школьница через несколько часов умерла.
Гиагинский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Республике Адыгея организовал проверку. В настоящее время следователи изъяли всю медицинскую документацию ребенка. Выясняются обстоятельства получения травмы. Следователи дадут оценку работе школы по организации безопасного учебного процесса, а также качеству оказания медпомощи ребенку в больницах Адыгеи и Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», дежурный врач Красногвардейской районной больницы поставил девочке диагноз «растяжение», порекомендовал компрессы, мази и обезболивающее и отправил домой. Через день на лодыжке школьницы появились темные пятна. В Усть-Лабинской больнице ей на ногу наложили лангету и дали обезболивающее. Вечером того же дня сосояние девочки резко ухудшилось, скорая помощь доставила ее в Красногвардейскую больницу, где школьница умерла. Вскрытие показало, что причиной смерти стали стрептококковая пневмония и острый сепсис. По словам родителей, хронических и инфекционных заболеваний у девочки не было.
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