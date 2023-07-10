Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

СК возбудил дело после ДТП в Темрюке, в котором погибли 5-летняя девочка и ее отец, а также трое пострадали

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sk-vozbudil-delo-posle-dtp-v-temryuke-v-kotorom-pogibli-5-letnyaya-devochka-i-ee-otets-a-takzhe-troe-postradali
СК возбудил дело после ДТП в Темрюке, в котором погибли 5-летняя девочка и ее отец, а также трое пострадали
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Следственный отдел по Темрюкскому району СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двоих человек.

По предварительным данным, около 12:00 10 июля пьяный мужчина ехал на мотоцикле Honda по улице Розы Люксембург. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу семье с двумя детьми и сбил их. В результате ДТП все четверо получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. Врачам не удалось спасти 5-летнюю девочку и ее 46-летнего отца, они умерли в больнице. Медики продолжают оказывать помощь 46-летней супруге погибшего и его 9-летней дочери, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту ДТП в полиции начали проводить проверку, материалы которой передали в СК для возбуждения уголовного дела. Подозреваемого задержали. В связи с тем, что в результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести, мужчина находится в больнице под охраной.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначены автотехническая и медицинские судебные экспертизы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 36-летний водитель мотоцикла не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех человек, которые в тот момент переходили дорогу. В результате столкновения пешеходы, среди которых дети 6 и 8 лет, получили серьезные травмы. Мотоциклист также получил травмы. Всех пострадавших госпитализировали. Позже стало известно о том, что в больнице умерла 6-летняя девочка. Позже в полиции сообщил о том, что ее отец также скончался.

Статьи
Дальнозоркость: причины, диагностика и лечение
Дальнозоркость: причины, диагностика и лечение
Семена чиа: что это за суперфуд, польза и вред
Семена чиа: что это за суперфуд, польза и вред
Календарь сезонных овощей, фруктов и ягод
Календарь сезонных овощей, фруктов и ягод
Гормоны счастья: какие бывают и как вырабатываются
Гормоны счастья: какие бывают и как вырабатываются
Какими болезнями стресс грозит мужчинам
Какими болезнями стресс грозит мужчинам
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях