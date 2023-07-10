СК возбудил дело после ДТП в Темрюке, в котором погибли 5-летняя девочка и ее отец, а также трое пострадали

Следственный отдел по Темрюкскому району СКР по краю возбудил уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя о нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности смерть двоих человек.

По предварительным данным, около 12:00 10 июля пьяный мужчина ехал на мотоцикле Honda по улице Розы Люксембург. На нерегулируемом пешеходном переходе он не уступил дорогу семье с двумя детьми и сбил их. В результате ДТП все четверо получили травмы различной тяжести и были госпитализированы. Врачам не удалось спасти 5-летнюю девочку и ее 46-летнего отца, они умерли в больнице. Медики продолжают оказывать помощь 46-летней супруге погибшего и его 9-летней дочери, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По факту ДТП в полиции начали проводить проверку, материалы которой передали в СК для возбуждения уголовного дела. Подозреваемого задержали. В связи с тем, что в результате ДТП он получил травмы различной степени тяжести, мужчина находится в больнице под охраной.

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, назначены автотехническая и медицинские судебные экспертизы.