Появилось видео ДТП в Темрюке, где мотоциклист убил 6-летнюю девочку и ранил 3 человек на переходе

Авария произошла 10 июля в 11:18 на улице Розы Люксембург около Военной горки в Темрюке. Стало известно, что один из пострадавших детей, умер в больнице.

На видеозаписи, опубликованной ГУ МВД России по Краснодарскому краю, видно, как двое взрослых с двумя детьми переходят через проезжую часть по пешеходному переходу. Из-за автомобиля, который остановился, чтобы пропустить пешеходов, вылетает мотоциклист и врезается в людей.

«К сожалению, 6-летнюю девочку спасти не удалось. Она скончалась в медицинском учреждении», — сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 36-летний водитель мотоцикла не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех человек, которые в тот момент переходили дорогу. В результате столкновения пешеходы, среди которых дети 6 и 8 лет, получили серьезные травмы. Мотоциклист также пострадал. Всех их госпитализировали в больницу.