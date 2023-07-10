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Появилось видео ДТП в Темрюке, где мотоциклист убил 6-летнюю девочку и ранил 3 человек на переходе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/poyavilos-video-dtp-v-temryuke-gde-mototsiklist-ubil-6-letnyuyu-devochku-i-ranil-3-chelovek-na-perehode?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Появилось видео ДТП в Темрюке, где мотоциклист убил 6-летнюю девочку и ранил 3 человек на переходе
Фото t.me/mvd_23

Авария произошла 10 июля в 11:18 на улице Розы Люксембург около Военной горки в Темрюке. Стало известно, что один из пострадавших детей, умер в больнице.

На видеозаписи, опубликованной ГУ МВД России по Краснодарскому краю, видно, как двое взрослых с двумя детьми переходят через проезжую часть по пешеходному переходу. Из-за автомобиля, который остановился, чтобы пропустить пешеходов, вылетает мотоциклист и врезается в людей.

«К сожалению, 6-летнюю девочку спасти не удалось. Она скончалась в медицинском учреждении», — сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 36-летний водитель мотоцикла не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех человек, которые в тот момент переходили дорогу. В результате столкновения пешеходы, среди которых дети 6 и 8 лет, получили серьезные травмы. Мотоциклист также пострадал. Всех их госпитализировали в больницу.

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