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Мотоциклист снес четырех человек на пешеходном переходе в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/mototsiklist-snes-chetyreh-chelovek-na-peshehodnom-perehode-v-krasnodarskom-krae
Мотоциклист снес четырех человек на пешеходном переходе в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю

Дорожное происшествие случилось 10 июля в 11:18 в Темрюке на улице Розы Люксембург около Военной горки.

Известно, что 36-летний водитель мотоцикла не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех человек, которые в тот момент переходили дорогу.

В результате столкновения пешеходы, среди которых дети 6 и 8 лет, получили серьезные травмы. Мотоциклист также пострадал. Всех их госпитализировали в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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