Родители и маленький ребенок погибли в жестком ДТП в Адыгее

Смертельная авария произошла 9 июля около 22:30 на 48 км автодороги Майкоп — Гиагинская — Псебай возле поселка Зарево.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lada Granta при выезде со второстепенной дороги не уступил проезд автомобилю Audi, двигавшемуся по главной дороге и врезался в него.

В момент столкновения в Lada находились 5 человек: семья из Ставропольского края с тремя детьми. В результате ДТП трое человек погибли на месте от полученных травм: мужчина, женщина и 6-летний ребенок. Двое других детей из этой машины госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Водитель иномарки при столкновении получил травмы. Его доставили в больницу. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте аварии работала следственно-оперативная группа. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Республике Адыгея.

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