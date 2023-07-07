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Четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chetyre-cheloveka-postradali-v-massovom-dtp-s-uchastiem-shesti-avtomobilej-v-krasnodarskom-krae
Четыре человека пострадали в массовом ДТП с участием шести автомобилей в Краснодарском крае

Авария произошла 7 июля в 13:30 на автодороге Краснодар-Ейск в Каневском районе возле станицы Придорожной.

По предварительным данным, 60-летний водитель КамАЗа врезался в движущейся впереди автомобиль Hyundai. Иномарка по инерции продолжила движение и столкнулась с автомобилем Subaru.

Обе легковушки отбросило на встречную полосу, где они врезались в грузовой автомобиль Volvo. КамАЗ после столкновения продолжил движение и влетел в грузовой автомобиль Mercedes, который ехал в попутном направлении. Помимо этого, в КамАЗ врезалась «Газель», водитель которой не смог избежать столкновения.

В результате ДТП пострадали четыре человека, в том числе 10-летний ребенок. Водителя Hyundai госпитализировали с тяжелыми травмами. Повреждения также получили водитель и пассажиры Subaru.

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