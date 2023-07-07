Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП под Славянском-на-Кубани

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/odin-chelovek-pogib-i-semero-postradali-v-dtp-pod-slavyanskom-na-kubani
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП под Славянском-на-Кубани
Фото t.me/krddtp1

Авария с участием нескольких легковушек произошла 7 июля около 5:00 на объездной дороге в районе станицы Анастасиевкой в Славянском районе.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. На кадрах с видеорегистратора видно, что один легковой автомобиль занесло на встречную полосу, где он врезался влобовую во внедорожник.

По предварительным данным, 32-летний житель Краснодара ехал за рулем Mazda, пошел на обгон. Автомобиль занесло, он столкнулся с попутными автомобилями Nissan и Renault. После столкновения Renault выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с КамАЗом.

В результате ДТП водитель автомобиля Mazda погиб на месте. Четверо его пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 3 и 4 лет, с травмами были госпитализированы. Также в больницу доставили водителя и пассажира Renault и пассажира Nissan. Их состояние уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: в Туапсинском районе в ДТП на встречке пострадали два водителя.

Статьи
Летняя памятка: как оказать первую помощь
Летняя памятка: как оказать первую помощь
Гулять обязательно! Пеший путеводитель по центру Туапсе
Гулять обязательно! Пеший путеводитель по центру Туапсе
Иван Купала: что за праздник, традиции, обычаи, приметы и гадания
Иван Купала: что за праздник, традиции, обычаи, приметы и гадания
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июля
Какой сегодня праздник: что отмечают 7 июля
Эндокринолог рассказала, почему полезно целоваться
Эндокринолог рассказала, почему полезно целоваться
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях