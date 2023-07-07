Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП под Славянском-на-Кубани

Авария с участием нескольких легковушек произошла 7 июля около 5:00 на объездной дороге в районе станицы Анастасиевкой в Славянском районе.

О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях. На кадрах с видеорегистратора видно, что один легковой автомобиль занесло на встречную полосу, где он врезался влобовую во внедорожник.

По предварительным данным, 32-летний житель Краснодара ехал за рулем Mazda, пошел на обгон. Автомобиль занесло, он столкнулся с попутными автомобилями Nissan и Renault. После столкновения Renault выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с КамАЗом.

В результате ДТП водитель автомобиля Mazda погиб на месте. Четверо его пассажиров, в том числе двое детей в возрасте 3 и 4 лет, с травмами были госпитализированы. Также в больницу доставили водителя и пассажира Renault и пассажира Nissan. Их состояние уточняется, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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