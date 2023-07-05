В Туапсинском районе в ДТП на встречке пострадали два водителя

Авария произошла 4 июля около 19:00 на трассе Джубга — Сочи.

По предварительным данным, 60-летний водитель ехал за рулем автомобиля Audi A4, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Ford Focus, которым управлял 39-летний мужчина.

В результате ДТП оба водителя с травмами были госпитализированы. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает ОГИБДД ГУ МВД России по Краснодару.

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