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Два грузовика перевернулись в массовом ДТП в Краснодарском крае

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-gruzovika-perevernulis-v-massovom-dtp-v-krasnodarskom-krae
Два грузовика перевернулись в массовом ДТП в Краснодарском крае
Фото пресс-службы ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Авария с участием нескольких автомобилей произошла 4 июля в 10:30 на автодороге «Краснодар — Верхнебаканский» под Абинском.

Известно, что 60-летний водитель автомобиля Nissan нарушил правила дорожного движения и врезался в грузовик Hyundai на нерегулируемом перекрестке. От удара Hyundai отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с фургоном. Оба грузовых автомобиля перевернулись, один из них перевозил продукты питания.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его с травмами госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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