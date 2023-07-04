Два грузовика перевернулись в массовом ДТП в Краснодарском крае

Авария с участием нескольких автомобилей произошла 4 июля в 10:30 на автодороге «Краснодар — Верхнебаканский» под Абинском.

Известно, что 60-летний водитель автомобиля Nissan нарушил правила дорожного движения и врезался в грузовик Hyundai на нерегулируемом перекрестке. От удара Hyundai отбросило на встречную полосу, где он столкнулся с фургоном. Оба грузовых автомобиля перевернулись, один из них перевозил продукты питания.

В результате ДТП пострадал водитель легковушки. Его с травмами госпитализировали, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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