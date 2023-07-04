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Из-за ДТП с такси в центре Краснодара на время остановилось движение трамваев

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/iz-za-dtp-s-taksi-v-tsentre-krasnodara-ostanovilos-dvizhenie-tramvaev
Из-за ДТП с такси в центре Краснодара на время остановилось движение трамваев
Фото t.me/krddtp1

Авария на трамвайных путях произошла вечером 4 июля на пересечении улиц Калинина и Кирова в районе Сенного рынка.

Очевидец рассказал в соцсетях, что водитель автомобиля такси столкнулся с трамваем около остановки, сдавая назад. Из-за ДТП на этом участке остановилось движение трамваев.

«Уважаемые пассажиры! В настоящее время из-за ДТП, стоит движение трамваев маршрутов N 3, 6, 7, 11, 21», — сообщает пресс-служба МУП «КТТУ».

В 17:20 стало известно, что движение трамваев возобновилось в обычном режиме.

Читайте также: третий этап реконструкции трамвайной развязки начался на улице Московской в Краснодаре. С 3 и до 14 июля на этом участке будет временно закрыт главный перекресток путей.

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