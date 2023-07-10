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Число погибших в ДТП с пьяным мотоциклистом в Темрюке увеличилось до двух

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/chislo-pogibshih-v-dtp-s-pyanym-mototsiklistom-v-temryuke-uvelichilos-do-dvuh
Число погибших в ДТП с пьяным мотоциклистом в Темрюке увеличилось до двух
Фото t.me/mvd_23

В больнице скончался еще один пострадавший в аварии, которая произошла 10 июля на улице Розы Люксембург около Военной горки.

По данным ГИБДД, медикам не удалось спасти жизнь 46-летнему мужчине — отцу ранее скончавшейся девочки. Мужчина умер в больнице.

Таким образом, в результате ДТП скончались два человека и пострадали трое, в том числе сам виновник аварии. Установлено, что водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 36-летний водитель мотоцикла не остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом и сбил четырех человек, которые в тот момент переходили дорогу. В результате столкновения пешеходы, среди которых дети 6 и 8 лет, получили серьезные травмы. Мотоциклист также получил травмы. Всех пострадавших госпитализировали. Позже стало известно о том, что в больнице умерла 6-летняя девочка.

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