СК возбудил дело о нападении собаки на женщину возле «Болгарии» в Краснодаре

Информация о том, что бродячая собака укусила женщину около многоэтажки в районе кинотеатра «Болгария», распространилась в соцсетях.

По словам автора публикации, 1 декабря возле дома № 240 на улице Ставропольской собака укусила женщину, идущую к кинотеатру. На место происшествия вызвали скорую помощь, пострадавшую с рваной раной ноги доставили в больницу.

Также очевидцы рассказали о других случаях нападения бездомных животных на прохожих в этом районе. Всего за месяц их произошло более шести.

«В районе кинотеатра «Болгария», рядом с домом № 240 на улице Ставропольской, обитает стая агрессивных собак, которых боится даже служба по отлову», — написали в соцсетях.

На публикации обратили внимание в краевом Следственном комитете.

«Опубликованы сведения о том, что на улице Ставропольской возле одного из кинотеатров бездомная собака напала на женщину, укусив ее за ногу. Пострадавшей понадобилась медицинская помощь. Отмечается, что в течение месяца это же животное нападало на прохожих», — говорится в сообщении правоохранителей.

Следственный отдел по Центральному округу Краснодара возбудил уголовное дело о халатности. Сейчас проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», за месяц правоохранителям неоднократно поступали сообщения о фактах нападения собак на несовершеннолетних в микрорайоне Черемушки. От укусов за период с 17 по 26 ноября пострадали два мальчика (11 и 12 лет) и две девочки (12 и 14 лет). В полиции уточнили, что были и иные сообщения о фактах укусов бездомных собак.

Очевидцы прислали видео, на котором куски мяса валяются прямо под окнами многоквартирного дома возле кинотеатра «Болгария». По словам автора ролика, еду для бездомных собак местная жительница раскидывает со своего балкона. Подкармливающая собак женщина отрицает их нападение на детей.

