Появилось видео момента нападения бродячей собаки на школьника в Краснодаре

За последние две недели от укусов бродячих собак пострадали четыре школьника. Животные нападали на детей, идущих на уроки.

На кадрах, записанных уличной камерой днем 26 ноября, видно, как ребенок спокойно идет по дороге во дворе многоэтажки. В это время к нему сзади подбежала собака: животное укусило школьника за ногу и сразу же убежало. Врачи назначили пострадавшему антибиотики и курс прививок от бешенства.

Также очевидцы прислали видео, на котором куски мяса валяются прямо под окнами многоквартирного дома возле кинотеатра «Болгария». По словам автора ролика, еду для бездомных собак местная жительница недавно раскидала со своего балкона.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом месяце правоохранителям неоднократно поступали сообщения о фактах нападения собак на несовершеннолетних в микрорайоне Черемушки. От укусов за период с 17 по 26 ноября пострадали два мальчика (11 и 12 лет) и две девочки (12 и 14 лет).

В полиции уточнили, что были и иные сообщения о фактах укусов бездомных собак. По всем инцидентам сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Читайте также: покусанный хаски мальчик из Сочи впервые увиделся со своим спасителем.

Подпишись, здесь всегда интересно.