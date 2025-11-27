Бродячие собаки покусали четырех детей в микрорайоне Черемушки в Краснодаре

О нападениях стаи дворняг на школьников местные жители рассказали в соцсетях.

По словам очевидцев, крупная собака набросилась на ученика лицея № 4, который шел на уроки и никак не провоцировал животное. Пес укусил ребенка в левую ногу. Врачи назначили пострадавшему антибиотики и курс прививок от бешенства.

Неподалеку от места происшествия люди видели, как жительница одного из домов регулярно подкармливает бродячих животных.

«Еды хватает на целую свору, поэтому собаки не отходят от подъезда и нападают на прохожих», — говорится в сообщении.

В ноябре правоохранителям неоднократно поступали сообщения о фактах нападения собак на несовершеннолетних в микрорайоне Черемушки.

«17 ноября был укушен 12-летний мальчик у дома № 69 на улице Новой. На следующий день, 18 ноября, была укушена 14-летняя девочка возле улицы Стасова, 145/3. В этом же районе 25 ноября была укушена 12-летняя девочка. Из последних случаев, 26 ноября, от собак пострадал 11-летний мальчик. Врачи зафиксировали у него укушенную рану левой голени», — сообщил интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД по Краснодару Артем Коноваленко.

В полиции уточнили, что были и иные сообщения о фактах укусов бродячих собак. По всем инцидентам сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

«По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение. Собранные материалы в том числе направляются в администрацию для принятия мер реагирования», — заключил Коноваленко.

