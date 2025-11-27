Покусанный хаски мальчик из Сочи впервые увиделся со своим спасителем

В феврале 2025 года на мальчика в СНТ «Авиатор» в Сочи напали голодные соседские хаски, когда он проходил мимо участка, где жили животные. Собаки разорвали школьнику лицо.

Напавших на мальчика собак смог отбить сосед Николай. Познакомиться с человеком, который спас ему жизнь, 9-летний ребенок смог только осенью.

«Валентин впервые встретился с Николаем Николаевичем. Сын достойно вел себя при встрече, а мне говорил, что боится знакомства. Прошло все хорошо!» — рассказала мама мальчика Ольга Королева.

Сейчас ребенок учится в 4 классе. В свободное от учебы время он катается на велосипеде и общается с друзьями, сообщает «КП»-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в феврале на мальчика напали две собаки в СНТ «Авиатор» в Сочи 26 февраля. Животные разорвали ребенку лицо. Почти шесть месяцев он проходил лечение в столице. В конце августа пострадавшего выписали из московской больницы. Отец мальчика рассказал, что они вернутся в больницу для дальнейшего восстановления. Предположительно, это произойдет после новогодних каникул.

В конце сентября стало известно, что мальчика переведут на домашнее обучение. В начале октября мама мальчика рассказала, что сыну оформили инвалидность.

Подробнее об истории мальчика, на которого напали голодные хаски, читайте здесь.

Подпишись, здесь всегда интересно.