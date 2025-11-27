Подкармливающая собак в Краснодаре женщина отрицает их нападение на детей

Полиция Краснодара проводит проверку после нападения собаки на ребенка. У пострадавшего несколько ран. Жители микрорайона Черемушки связывают участившиеся случаи нападения с местной жительницей, которая постоянно подкармливает дворняг.

Нападение бродячей собаки на ребенка попало на видео. На кадрах дворняга тихо подкрадывается и нападает на школьника. Как говорит 11-летний Ярослав, все произошло тихо и молниеносно. После укуса мальчик даже не успел обернуться, как собака уже сбежала.

«Собрались другие люди отвели меня, я подождал маму, потом поехали в медпункт», — делится пострадавший Ярослав.

В медпункте Ярославу вкололи вакцину от бешенства.

«Ребенку назначили лечение антибиотиками, а также прививки от бешенства. Прививки будут ставить по графику в течение 90 дней», — рассказывает мама пострадавшего ребенка Наталья Гин.

Это не первый случай, когда собаки нападают на школьников в этом районе. Так, 10 ноября дворняги покусали девочку. Ей также назначили лечение антибиотиками и прививки от бешенства. Местные уверены, источник проблемы — жительница одного из домов неподалеку. Журналистам удалось пообщаться с женщиной, которая кормила этих собак сырым мясом. По ее словам, дворняги никак не могли напасть на детей.

«Закон не запрещает мне кормить животных. С балкона я не выбрасываю мясо. Люди под моим балконом оставляют им еду, я каждое утром убираю там. Нападения — это глупости, ни одна собака не укусила. Все они чипированные, стерилизованные, вакцинированы от бешенства», — говорит жительница Краснодара Альбина.

Полиция уже проводит проверку. В администрации города рассказали, что по адресу уже выезжали и отловили этих собак.

«Были организованы выезды на место происшествия, в результате которых удалось отловить двух собак. Территория вокруг лицея, как и другие образовательные и социальные учреждения города, находится под постоянным наблюдением. Стоит отметить, что специалисты уже выезжали по данному адресу в октябре текущего года», — отмечает пресс-служба департамента городского хозяйства и ТЭК Краснодара.

Собак уже отловили, но тем временем родители по-прежнему не отпускают детей в школу одних.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом месяце правоохранителям неоднократно поступали сообщения о фактах нападения собак на несовершеннолетних в микрорайоне Черемушки. От укусов за период с 17 по 26 ноября пострадали два мальчика (11 и 12 лет) и две девочки (12 и 14 лет). В полиции уточнили, что были и иные сообщения о фактах укусов бездомных собак.

