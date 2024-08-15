СК проверит слишком «мягкий» приговор экс-полицейскому за ДТП на Кубани

В соцсетях появилась информация о приговоре бывшему сотруднику полиции, который сбил пожилого мужчину в Усть-Лабинске.

В результате ДТП пешеход стал инвалидом. Суд назначил виновнику аварии условное лишение свободы. Родственники пострадавшего с приговором не согласны и намерены его обжаловать.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю краевого ведомства Андрею Маслову доложить о результатах расследования досудебного уголовного дела, а также принимаемых мерах к обжалованию приговора, сообщает информационный центр СК России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», авария произошла вечером 28 января на улице Вольной в Усть-Лабинске. Заместитель начальника ОМВД по Усть-Лабинскому району ехал на автомобиле Kia Rio и сбил 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Полицейский не оказал помощи сбитому пешеходу, оставил его лежать на дороге и скрылся.