Суд заключил под стражу полицейского из Усть-Лабинска, который сбил пешехода и скрылся

ДТП произошло 28 января в ночное время на пересечении улиц Вольной и Карла Либкнехта.

Суд установил, что в тот день заместитель начальника ОМВД по Усть-Лабинскому району ехал на автомобиле Kia Rio и допустил наезд на 60-летнего мужчину, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. Полицейский не оказал помощи сбитому пешеходу, оставил его лежать на дороге и скрылся.

Полицейского подозревают в нарушении правил дорожного движение, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Усть-Лабинский районный суд рассмотрел материалы и заключил замначальника ОМВД по Усть-Лабинскому району под стражу на два месяца — до 31 марта, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Заместителя начальника отдела ОМВД по Усть-Лабинскому району заключили под стражу по ходатайству следователя Усть-Лабинского межрайонного следственного отдела. Правоохранители продолжают расследовать уголовное дело в отношении 52-летнего полицейского для установления всех обстоятельств произошедшего. Пострадавший по-прежнему находится в больнице, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пострадавшего пешехода в Усть-Лабинске госпитализировали. В настоящее время его жизнь находится вне опасности.