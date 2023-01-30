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Сбил пешехода и скрылся: СК проводит проверку ДТП с участием автомобиля полицейского в Усть-Лабинске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sbil-peshehoda-i-skrylsya-sk-provodit-proverku-dtp-s-uchastiem-avtomobilya-politsejskogo-v-ust-labinske
Сбил пешехода и скрылся: СК проводит проверку ДТП с участием автомобиля полицейского в Усть-Лабинске
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

Авария, в которой пострадал 60-летний мужчина, произошла 28 января на пересечении улиц Вольной и Карла Либкнехта.

По предварительным данным, автомобиль, принадлежащий сотруднику полиции, вечером сбил пожилого мужчину на пешеходном переходе, после чего покинул место аварии.

Пострадавшего госпитализировали. В настоящее время его жизнь находится вне опасности.

Следователем проверяются все возможные версии произошедшего. Провели осмотры места происшествия и других участков местности. Также специалисты осмотрели автомобиль. Назначены судебные медицинские экспертизы, ведется опрос свидетелей. По окончании проверки примут соответствующее процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СКРФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель Kia Rio не пропустил мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу. Установлено, что машина принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Автомобиль изъяли и поместили на спецстоянку.

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