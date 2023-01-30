Полицейский сбил мужчину на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП в Краснодарском крае

ДТП, в котором пострадал 60-летний мужчина, произошло вечером 28 января в Усть-Лабинске на улице Вольной.

По предварительным данным, водитель Kia Rio не пропустил мужчину, переходящего дорогу по пешеходному переходу, и сбил его. После этого водитель скрылся с места происшествия. Пострадавшего госпитализировали с травмами.

«Установлено, что автомобиль принадлежит сотруднику отдела МВД России по Усть-Лабинскому району. Автомобиль изъят и помещен на специализированную стоянку», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУМВД России по Краснодарскому краю.

По факту ДТП начали административное расследование. Проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и задержание водителя. Материалы переданы в следственные органы для дачи правовой оценки.

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