Водитель BMW сбил насмерть пешехода в Новороссийске

Смертельное ДТП произошло 26 января около 20:00 на автодороге Новороссийск — Керчь.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля BMW допустил наезд на 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.

В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

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