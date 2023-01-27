Водитель BMW сбил насмерть пешехода в Новороссийске
Происшествия
27.01.2023 12:03
Смертельное ДТП произошло 26 января около 20:00 на автодороге Новороссийск — Керчь.
По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля BMW допустил наезд на 35-летнего мужчину, который переходил проезжую часть в непредназначенном для этого месте. На верхней одежде пешехода отсутствовали светоотражающие элементы.
В результате ДТП пешеход погиб на месте от полученных травм. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.
Читайте также: водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи. Смертельное ДТП произошло 25 января около 19:00 на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе.
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