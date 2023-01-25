Водитель BMW сбил насмерть девочку на пешеходном переходе в Сочи

Смертельное ДТП произошло 25 января около 19:00 на улице Яна Фабрициуса в Хостинском районе.

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля BMW не уступил дорогу и допустил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП девочка скончалась от полученных травм. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

«Прокуратура Хотинского района г. Сочи контролирует ход процессуальной проверки и принятие по факту ДТП процессуального решения», — сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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