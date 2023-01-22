Водитель иномарки сбил четырех подростков на пешеходном переходе в Кущевском районе
Происшествия
22.01.2023 08:54
ДТП с пострадавшими произошло 21 января около 18:30 в станице Кущевской.
По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Hyundai NF не предоставил преимущество пешеходам, переходившим проезжую часть по нерегулируемому переходу, и сбил четырех 16-летних подростков.
В результате происшествия несовершеннолетние пешеходы получили травмы. Их госпитализировали в Кущевскую ЦРБ, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств ДТП в Кущевском районе. Пострадавшим пешеходам оказывают всю необходимую помощь, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
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