Иномарка насмерть сбила пенсионерку в Новороссийске
Происшествия
17.01.2023 15:44
Смертельное ДТП произошло 17 января около 12:00 на улице Судостальской.
«По предварительным данным, 46-летний водитель Mercedes допустил наезд на 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Павел Окружко.
В результате ДТП пенсионерка погибла на месте от полученных травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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