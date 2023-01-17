Иномарка насмерть сбила пенсионерку в Новороссийске

Смертельное ДТП произошло 17 января около 12:00 на улице Судостальской.

«По предварительным данным, 46-летний водитель Mercedes допустил наезд на 85-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» помощник начальника отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Павел Окружко.

В результате ДТП пенсионерка погибла на месте от полученных травм. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: двое взрослых и 4-месячный младенец пострадали в ДТП в Новороссийске.