Двое взрослых и 4-месячный младенец пострадали в ДТП в Новороссийске

Авария произошла 16 января около 16:45 на улице 8 Марта.

По предварительным данным, 48-летний водитель ВАЗ-21013 не пропустил «девяносто девятую», которая двигалась по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП травмы получили 39-летний пассажир «копейки»и два пассажира ВАЗ-21099 — 36-летняя женщина и 4-месячный ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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