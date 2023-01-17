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Двое взрослых и 4-месячный младенец пострадали в ДТП в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-vzroslyh-i-4-mesyachnyj-mladenets-postradali-v-dtp-v-novorossijske
Двое взрослых и 4-месячный младенец пострадали в ДТП в Новороссийске
Фото t.me/gibdd_nvrsk

Авария произошла 16 января около 16:45 на улице 8 Марта.

По предварительным данным, 48-летний водитель ВАЗ-21013 не пропустил «девяносто девятую», которая двигалась по главной дороге. Произошло столкновение.

В результате ДТП травмы получили 39-летний пассажир «копейки»и два пассажира ВАЗ-21099 — 36-летняя женщина и 4-месячный ребенок.

Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.

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