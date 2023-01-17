Двое взрослых и 4-месячный младенец пострадали в ДТП в Новороссийске
Происшествия
17.01.2023 11:02
Авария произошла 16 января около 16:45 на улице 8 Марта.
По предварительным данным, 48-летний водитель ВАЗ-21013 не пропустил «девяносто девятую», которая двигалась по главной дороге. Произошло столкновение.
В результате ДТП травмы получили 39-летний пассажир «копейки»и два пассажира ВАЗ-21099 — 36-летняя женщина и 4-месячный ребенок.
Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу, сообщает Госавтоинспекция Новороссийска в Telegram.
Читайте также: маршрутка из Краснодара попала в ДТП на Ставрополье. Два человека погибли, шесть получили травмы.
Популярные новости
- Подорожание проезда в Краснодаре: где, на сколько и почему?
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- В горах Сочи ожидается сход лавин
- Четыре секции нового моста в районе «Ривьеры» установили в Сочи
- «Заповедный объектив»: Кавказский заповедник приглашает принять участие в фотоконкурсе
- Мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском