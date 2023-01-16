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Двое погибли, шесть пострадали: маршрутка из Краснодара попала в ДТП на Ставрополье

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoe-pogibli-shest-postradali-marshrutka-iz-krasnodara-popala-v-dtp-na-stavropole
Двое погибли, шесть пострадали: маршрутка из Краснодара попала в ДТП на Ставрополье
Фото t.me/gibdd26

Жесткое ДТП произошло 16 января около 18:00 на 307 км трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 во время обгона зацепил Daewoo Nexia. Оба автомобиля вылетели на встречную полосу и врезались в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Установлено, что маршрутка выполняла рейс «Краснодар — Ставрополь», в салоне находились шесть пассажиров.

В результате аварии 26-летний водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте. Оба являются приезжими из Хакасии. Водителя Daewoo Nexia и пять пассажиров маршрутки доставили в больницу. Троим из них потребовалась госпитализация.

На месте работают наряды ДПС, сообщает Госавтоинспекция Ставрополя в Telegram.

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