Двое погибли, шесть пострадали: маршрутка из Краснодара попала в ДТП на Ставрополье
Происшествия
16.01.2023 20:38
Жесткое ДТП произошло 16 января около 18:00 на 307 км трассы Ростов-на-Дону — Ставрополь.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 во время обгона зацепил Daewoo Nexia. Оба автомобиля вылетели на встречную полосу и врезались в микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter. Установлено, что маршрутка выполняла рейс «Краснодар — Ставрополь», в салоне находились шесть пассажиров.
В результате аварии 26-летний водитель и пассажир отечественной легковушки скончались на месте. Оба являются приезжими из Хакасии. Водителя Daewoo Nexia и пять пассажиров маршрутки доставили в больницу. Троим из них потребовалась госпитализация.
На месте работают наряды ДПС, сообщает Госавтоинспекция Ставрополя в Telegram.
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