Большегруз смял легковушку с водителем внутри в Кореновском районе
Происшествия
16.01.2023 18:03
ДТП, в котором пострадал 61-летний мужчина, произошло 16 января в 8:10 на трассе М-4 «Дон».
По предварительным данным, 52-летний водитель Iveco с полуприцепом допустил движение по обочине. Там большегруз наехал на стоящий автомобиль Honda Accord с водителем внутри. В результате ДТП пострадал 61-летний водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.
Мужчину зажало в салоне. Прибывший на место отряд спасателей деблокировал его с помощью гидравлического инструмента, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.
Читайте также: в Адыгее из-за тумана на трассе столкнулись восемь автомобилей.
Популярные новости
- В Сочи прошел финал Кубка Никиты Мазепина по картингу. Фоторепортаж
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- Бездомная собака искусала ребенка во дворе школы в Новороссийске
- Более 40% выручки потеряли кинотеатры Краснодарского края в 2022 году
- Единую платежку ЖКХ планируют ввести в России
- Мобилизованных предпринимателей России освободили от статистической отчетности