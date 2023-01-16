Большегруз смял легковушку с водителем внутри в Кореновском районе

ДТП, в котором пострадал 61-летний мужчина, произошло 16 января в 8:10 на трассе М-4 «Дон».

По предварительным данным, 52-летний водитель Iveco с полуприцепом допустил движение по обочине. Там большегруз наехал на стоящий автомобиль Honda Accord с водителем внутри. В результате ДТП пострадал 61-летний водитель легкового автомобиля. Его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Мужчину зажало в салоне. Прибывший на место отряд спасателей деблокировал его с помощью гидравлического инструмента, сообщает пресс-служба ГКУ «Кубань-СПАС» в Telegram.

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