В Адыгее из-за тумана на трассе столкнулись восемь автомобилей
Происшествия
16.01.2023 16:28
ДТП произошло 16 января в 8:50 на 39 км автодороги А-160 Майкоп — Усть-Лабинск на территории Теучежского района.
По предварительным данным, на трассе сначала столкнулись две легковушки. Вскоре участниками аварии стали еще шесть автомобилей, в том числе два грузовых. Основная причина массовой аварии — густой туман.
В результате происшествия никто не пострадал. Столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения. Движение транспорта на дороге А-160 не перекрывали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту массового ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгее.
Читайте также: грузовик протаранил пассажирский автобус на встречке в Новороссийске. Авария произошла 16 января около 11:00 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский возле хутора Горный.
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