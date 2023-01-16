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В Адыгее из-за тумана на трассе столкнулись восемь автомобилей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-adygee-iz-za-tumana-na-trasse-stolknulis-vosem-avtomobilej
В Адыгее из-за тумана на трассе столкнулись восемь автомобилей
Фото пресс-службы МВД по Республике Адыгея

ДТП произошло 16 января в 8:50 на 39 км автодороги А-160 Майкоп — Усть-Лабинск на территории Теучежского района.

По предварительным данным, на трассе сначала столкнулись две легковушки. Вскоре участниками аварии стали еще шесть автомобилей, в том числе два грузовых. Основная причина массовой аварии — густой туман.

В результате происшествия никто не пострадал. Столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения. Движение транспорта на дороге А-160 не перекрывали. Сотрудники полиции проводят проверку по факту массового ДТП, сообщает пресс-служба МВД по Республике Адыгее.

Читайте также: грузовик протаранил пассажирский автобус на встречке в Новороссийске. Авария произошла 16 января около 11:00 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский возле хутора Горный.

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