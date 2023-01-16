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Грузовик протаранил пассажирский автобус на встречке в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/gruzovik-protaranil-passazhirskij-avtobus-na-vstrechke-v-novorossijske
Грузовик протаранил пассажирский автобус на встречке в Новороссийске
Фото t.me/alekseioderov/

Авария произошла 16 января около 11:00 на автодороге Краснодар — Верхнебаканский возле хутора Горный.

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Isuzu не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в пассажирский автобус. Водителя автобуса доставили в медучреждение для обследования.

Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего ДТП. На месте аварии наблюдаются временные заторы, сообщает Госавтоинспекция Кубани в Telegram.

На месте ДТП около хутора Горного работали и спасатели. Они помогли медикам скорой помощи в транспортировке пострадавшего и отключили АКБ обоих автомобилей, сообщил в Telegram начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

Читайте также: два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Смертельная авария произошла 15 января в 0:40 на 1 км обхода Темрюка.

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