Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе

Смертельная авария произошла 15 января в 0:40 на 1 км обхода Темрюка.

По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля Shacman двигался со стороны поселка Стрелка в сторону станицы Голубицкой и при развороте не уступил дорогу автомобилю Audi, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП 28-летний водитель Audi от полученных травм скончался на месте. Его 24-летний пассажир получил множественные травмы. Его госпитализировали, однако вскоре он тоже скончался.

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