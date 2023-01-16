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Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dva-cheloveka-pogibli-v-zhestkom-dtp-s-gruzovikom-v-temryukskom-rajone
Два человека погибли в жестком ДТП с грузовиком в Темрюкском районе
Фото УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

Смертельная авария произошла 15 января в 0:40 на 1 км обхода Темрюка.

По предварительным данным, 37-летний водитель грузового автомобиля Shacman двигался со стороны поселка Стрелка в сторону станицы Голубицкой и при развороте не уступил дорогу автомобилю Audi, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

В результате ДТП 28-летний водитель Audi от полученных травм скончался на месте. Его 24-летний пассажир получил множественные травмы. Его госпитализировали, однако вскоре он тоже скончался.

Читайте также: в Сочи бетономешалка врезалась в автобус без пассажиров и перевернулась в кювет, ее водитель погиб. Авария произошла 15 января в 12:10 на 17 км трассы А-149 Адлер — Альпика сервис.

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