В Сочи бетономешалка врезалась в автобус без пассажиров и перевернулась в кювет, ее водитель погиб
Происшествия
15.01.2023 16:25
Авария произошла 15 января в 12:10 на 17-м километре трассы А-149 Адлер — Альпика сервис.
По предварительным данным, 27-летний водитель автомиксера Shacman ехал в сторону Красной Поляны. Он выдержал безопасную дистанцию до двигающегося впереди в попутном направлении автобуса Higer и врезался в него. Автомиксер наехал на металлическое ограждение дороги и перевернулся в кювет.
В результате ДТП водитель транспортного средства Shacman погиб до приезда скорой медицинской помощи. В автобусе пассажиров не было, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
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