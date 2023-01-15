Под Армавиром столкнулись Porsche и ВАЗ, есть погибший
Происшествия
15.01.2023 15:19
Авария произошла днем 15 января на трассе Армавир — Отрадная в Новокубанском районе.
О произошедшей аварии сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, столкнулись Porsche и ВАЗ.
По предварительным данным, 72-летний водитель ВАЗ-2114 на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Porsche Cayenne, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ погиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Читайте также: в Апшеронском районе в ДТП на встречке пострадал 14-летний подросток.
Популярные новости
- Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
- СК: провалившийся под лед в Динском районе подросток был на реке не один
- Врачи рассказали о том, как позаботиться о здоровье при резкой смене погоды
- На Кубани клиент разбил лобовое стекло такси из-за отказа девушки-водителя везти его в грязной одежде
- Жители Краснодара смогут увидеть новую часть «Аватара» в кинотеатрах с 19 января
- Аграрии Краснодарского края полностью перешли на отечественные семена озимых культур