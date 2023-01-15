Под Армавиром столкнулись Porsche и ВАЗ, есть погибший

Авария произошла днем 15 января на трассе Армавир — Отрадная в Новокубанском районе.

О произошедшей аварии сообщили в соцсетях очевидцы. По их словам, столкнулись Porsche и ВАЗ.

По предварительным данным, 72-летний водитель ВАЗ-2114 на нерегулируемом перекрестке при повороте налево не предоставил преимущество в движении автомобилю Porsche Cayenne, который двигался во встречном направлении. В результате ДТП водитель ВАЗ погиб, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства ДТП уточняются.

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