В Апшеронском районе в ДТП на встречке пострадал 14-летний подросток

Авария с участием двух машин произошла 14 января на трассе Кубанская — Саратовская.

По предварительным данным, 32-летняя жительница Геленджика ехала за рулем автомобиля УАЗ «Патриот» со стороны станицы Саратовской в сторону станицы Кубанской со скоростью, не обеспечивающей постоянного контроля за дорогой. На закругленном участке дороги она выехала на встречную полосу и врезалась в Suzuki Liana, за рулем которого был 49-летний житель Апшеронска.

В результате ДТП пострадали два пассажира Suzuki Liana, в том числе 14-летний подросток. С травмами различной степени тяжести их госпитализировали в горбольницу Горячего Ключа, сообщает «Апшеронский рабочий» в Telegram.

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