Подросток без прав на «Ладе» протаранил забор в Кущевском районе

ДТП произошло 12 января около 22:00 на улице Ватутина в станице Кущевской. Пострадал 17-летний подросток.

По предварительным данным, парень, не имеющий водительского удостоверения, на автомобиле ВАЗ-21120 превысил скорость. Машина вылетела с дороги и врезалась в забор частного дома.

В результате ДТП 17-летний пассажир получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Материалы по данному факту будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: девушка попала под колеса «Жигулей» в Сириусе.