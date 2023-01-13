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Подросток без прав на «Ладе» протаранил забор в Кущевском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrostok-bez-prav-na-lade-protaranil-zabor-v-kushhevskom-rajone
Подросток без прав на «Ладе» протаранил забор в Кущевском районе
Фото отдела пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю

ДТП произошло 12 января около 22:00 на улице Ватутина в станице Кущевской. Пострадал 17-летний подросток.

По предварительным данным, парень, не имеющий водительского удостоверения, на автомобиле ВАЗ-21120 превысил скорость. Машина вылетела с дороги и врезалась в забор частного дома.

В результате ДТП 17-летний пассажир получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

Материалы по данному факту будут направлены на комиссию по делам несовершеннолетних, сообщает отдел пропаганды БДД УГИБДД МВД по Краснодарскому краю.

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