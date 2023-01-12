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Переходила дорогу в неположенном месте: девушка попала под колеса «Жигулей» в Сириусе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/perehodila-dorogu-v-nepolozhennom-meste-devushka-popala-pod-kolesa-zhigulej-v-siriuse
Переходила дорогу в неположенном месте: девушка попала под колеса «Жигулей» в Сириусе
Фото t.me/mvd_sirius

ДТП, в котором пострадала 24-летняя девушка, произошло 12 января около 18:00 на улице Цветочной.

По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля ВАЗ сбил девушку, которая пересекала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате аварии пешехода с травмами доставили в больницу. Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП и степень вины каждого из его участников, сообщает пресс-служба ОМВД по федеральной территории «Сириус» в Telegram.

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