В Сочи машина наехала на пенсионерку, которая шла по дороге вдоль тротуара. Видео

ДТП произошло 10 января около 12:50 на улице Дагомысской в Центральном районе Сочи.

Видео с камер наружного видеонаблюдения появилось в соцсетях. На кадрах видно, что женщина с тростью не стала заходить на пешеходную дорожку, а пошла вдоль нее по дороге.

Проезжавший автомобиль задел ее, в результате чего пенсионерка упала. Водитель вышел из машины и помог пострадавшей встать, на помощь пришли прохожие.

По словам очевидцев, женщину отвезли в больницу.

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