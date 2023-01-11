В Сочи машина наехала на пенсионерку, которая шла по дороге вдоль тротуара. Видео
Происшествия
11.01.2023 08:02
ДТП произошло 10 января около 12:50 на улице Дагомысской в Центральном районе Сочи.
Видео с камер наружного видеонаблюдения появилось в соцсетях. На кадрах видно, что женщина с тростью не стала заходить на пешеходную дорожку, а пошла вдоль нее по дороге.
Проезжавший автомобиль задел ее, в результате чего пенсионерка упала. Водитель вышел из машины и помог пострадавшей встать, на помощь пришли прохожие.
По словам очевидцев, женщину отвезли в больницу.
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