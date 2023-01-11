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В Сочи машина наехала на пенсионерку, которая шла по дороге вдоль тротуара. Видео

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-mashina-naehala-na-pensionerku-kotoraya-shla-po-doroge-vdol-trotuara-video
Видео t.me/chp_sochi

ДТП произошло 10 января около 12:50 на улице Дагомысской в Центральном районе Сочи.

Видео с камер наружного видеонаблюдения появилось в соцсетях. На кадрах видно, что женщина с тростью не стала заходить на пешеходную дорожку, а пошла вдоль нее по дороге.

Проезжавший автомобиль задел ее, в результате чего пенсионерка упала. Водитель вышел из машины и помог пострадавшей встать, на помощь пришли прохожие.

По словам очевидцев, женщину отвезли в больницу.

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